Kunstwerken in stadhuis Eindhoven bij renovatie vernietigd

Tijdens een rondleiding op 24 juni jongstleden door het gerenoveerde stadhuis, viel Matty Christensen van het Eindhovense architectenbureau, van de ene verbazing in de andere. ,,Tot we in de raadzaal kwam. Die ruimte zou niet bij de renovatie worden betrokken, had eerder architect Rudy Uytenhaak aan ons aangegeven, maar daar bleek letterlijk álles wat wij hadden gemaakt, te zijn weggehaald; compleet gestript. Zonder dat we op de hoogte zijn gesteld. Ik was ontzet en ben vervolgens huilend naar buiten gelopen.”