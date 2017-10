KvK Startersdag voor nieuwe ondernemers in Eindhoven

Ondernemen is steeds populairder in Nederland: ieder jaar groeit het aantal ondernemers. Het afgelopen kwartaal waren er negen procent meer zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp'ers) negen procent hoger dan in het zelfde kwartaal een jaar eerder.

De KvK Startersdag vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen inspiratiesessies en presentaties volgen over allerlei zaken die bij het starten van een eigen bedrijf komen kijken. Daarnaast is er een informatiemarkt met deskundigen van onder andere de KvK, Belastingdienst, banken en accountants. Geïnteresseerden die niet in de gelegenheid zijn om naar een locatie te komen of zich liever vanuit huis laten informeren, kunnen het online programma volgen. Met live beelden van de Startersdag, tips en verhalen van starters en video’s met presentaties. KvK-adviseurs zitten klaar om vragen te beantwoorden via chat.