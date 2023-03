‘Kwantiteit voor kwaliteit op Stadhuisplein Eindhoven’: kritiek op massale woontorens

Motorrij­der die met 130 door wijk scheurde en geen voorrang kreeg, moet schade zelf betalen

Een motorrijder die met 130 kilometer per uur door Eindhoven reed en op een kruising in botsing kwam met een overstekende motorscooter en zwaargewond raakte, vindt dat hij recht heeft op een schadevergoeding omdat hij geen voorrang kreeg. De man wilde 50 procent van zijn kosten vergoed hebben. Maar de rechtbank in Den Bosch oordeelt dat hij zelf moet opdraaien voor de schade omdat hij veel te hard reed.