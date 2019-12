Kwart van amateurvoetbalclubs in regio krijgt met discriminatie te maken

Het ED legde alle 107 voetbalverenigingen in Zuidoost-Brabant een aantal vragen over racisme voor. In totaal namen 70 voetbalclubs deel aan het onderzoek. Het merendeel van de voorzitters (53) zegt nooit of zelden discriminatie tegen te komen op de sportparken in de regio. Vijftien clubs laten weten dat spelers of begeleiders ‘af en toe’ of geregeld discriminerende opmerkingen naar hun hoofd krijgen geslingerd. Twee verenigingen zagen een van hun eigen leden eenmalig over de schreef gaan.