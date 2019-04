Kwart van de jongvolwassenen overgewicht, ook in Eindhoven: ‘Pas een probleem als het ongezond wordt’

VideoEINDHOVEN - Van de jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is bijna een kwart te zwaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ‘Gezond eten is te duur.’

Eigenlijk heeft Yoshua Nahar (19)een hele simpele verklaring voor het toenemende overgewicht onder jongeren: ,,Gezond eten is vaak duur, terwijl ongezond eten goedkoop is. En als studenten zijn wij vaak blut, dus dan is de keuze snel gemaakt.”

Sociale druk

Liever een frikandelbroodje dan een salade dus. Het is een van de veelgehoorde verklaringen van studenten in Eindhoven. Al denkt Merel Engel dat het ook te maken heeft met gemak: Vaak zijn jongeren erg druk, waardoor ze minder opletten wat ze eten. Als ze snel tussendoor moeten eten, gaan ze gauw even naar de McDonalds.” Zelf heeft ze altijd al veel groente gegeten, heeft ze niks met fastfood en danst ze veel. ,,Dat helpt natuurlijk wel.” Paco merkt wel dat veel leeftijdsgenoten fastfood eten. ,,Maar dat train je er dan af door te sporten.”

Dan is er nog de druk van sociale media, waarop het vaak lijkt alsof iedereen fulltime in de sportschool zit. ,,Door sociale media als Instagram willen veel mensen zich aan een standaard houden en het perfecte plaatje creëren", zegt Merel. ,,Het ligt maar net aan de persoon of je daar gevoelig voor bent. Ik maak me er zelf niet zoveel zorgen om, maar ik ken genoeg mensen die onzeker zijn over bepaalde dingen en die laten zich daar net wat meer door beïnvloeden.”

Meer geaccepteerd

Maar het zijn niet alleen de jongvolwassenen waarbij het overgewicht toeneemt: Van de kinderen en jongeren in Nederland van 2 tot 25 jaar heeft bijna 16 procent last van overgewicht. 3 procent kampt met obesitas, een ernstige mate van overgewicht. In 2000 had nog ‘maar’ 12,5 procent van de kinderen en jongeren overgewicht.

Iben, Kylie en Hanne merken op hun middelbare school ook dat er vaak wat ongezond wordt gegeten. ,,Tijdens een tussenuur gaan veel mensen snel even naar de Appie, en dan worden er meestal ongezonde dingen gehaald", zegt Hanne (17). ,,Of friet bij de snackbar tegenover de school", vult Kylie (17) aan.

Uit de CBS-cijfers blijkt ook dat lang niet iedereen met overgewicht daar een probleem van maakt. 67 procent van de jongvolwassenen is tevreden met zijn gewicht; 11 procent is ontevreden. ,,Overgewicht is steeds minder een sociaal probleem", denkt Tiffany. ,,Er wordt wat meer gedaan om overgewicht te accepteren. Het is immers pas een probleem als het ongezond wordt. Niet iedereen met een beetje overgewicht is ongezond.”

