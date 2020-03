Kwetsbaar meisje (15) viel in handen geldbeluste Eindhovenaar

UTRECHT - Wegens mensenhandel is tegen de 64-jarige Theodorus van V. uit Eindhoven dinsdag in de rechtbank in Utrecht anderhalf jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Van V. heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan het uitbuiten van een 15-jarige prostituee in Eindhoven.

Een medeverdachte, de 35-jarige Ronny J. uit Someren hoorde vijftien maanden cel eisen waarvan acht voorwaardelijk. De zaak kwam aan het rollen toen het vijftien-jarige Utrechtse meisje bij een klant bewusteloos raakte. Buren van de klant belden de politie. Het meisje zei eerst tegen de politie dat dit haar eerste klant was. Uit haar telefoon bleek dat zij in de prostitutie was terechtgekomen en meer dan 150 klanten had verwerkt in een half jaar tijd.

Datingsite Tinder

Het meisje vertelde dat Van V. alles organiseerde. Hij had haar ingeschreven op datingsite Tinder onder haar werknaam Donna. In zijn Eindhovense woning kon zij klanten ontvangen. Ronny J. regelde klanten. Hij bracht haar ook naar een klant in Breda.

Het OM beschikte over de apps en de telefoongesprekken tussen de verdachten. Daar uit bleek dat in de woning in Eindhoven een camera hing die was vermomd als rookmelder. De filmpjes die de mannen van het meisje hadden gemaakt, als zij met een klant bezig was, staan als kinderporno op de dagvaarding.

Meisje schaamt zich

Beide verdachten hielden op de zitting vol dat zij ervan overtuigd waren dat het meisje 19 jaar oud was. Haar advocaat gaf aan dat het meisje vervreemd was van haar ouders. Zij schaamt zich nu vreselijk. De advocaat benadrukte dat het er om gaat hoe oud en meisje is en niet hoe ze lijkt. Het meisje wil geen schadevergoeding, wel wil zij een contactverbod.