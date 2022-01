Kwetsbare jongeren in de knel door dreigend faillissement Acuut Zorg in Eindhoven en Tilburg

‘Mishandeld en verkracht: is dit nou beschermd wonen?’

TILBURG - Misstanden bij begeleid en beschermd wonen komen niet alleen voor bij relatief jonge zorgbedrijven. Irma was lange tijd cliënt van het RIBW - gevestigd zorgaanbieder in het Hart van Brabant - en doet een boekje open over haar ervaringen. ,,Die verkrachting heb ik pas later durven melden, de begeleiding deed er niets mee.”

6:46