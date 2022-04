Kwetsbare leerlingen te laat op school door chauffeurstekort: ‘Kinderen vinden het niet leuk’

Sterke Seelt is hard na remise van Jong PSV: ‘Dat hoort niet bij PSV’

Een van de beste mannen op het veld bij Jong PSV-MVV was maandagavond centrale verdediger Jenson Seelt (18). Hij was achterin goed op dreef, maar een overwinning zat er tegen de formatie uit Maastricht niet in. Jong PSV gaf een voorsprong van 2-0 weg en Seelt baalde als een stekker.

25 april