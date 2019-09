‘La la Land’ op het witte doek, buiten in Meerhoven

Bezoekers konden er kijken naar de film La la land. Vandaag staan er drie voorstellingen op het programma. Om 10.00 uur draait Huisdiergeheimen en om 12.30 uur Cinderella. Het programma wordt afgesloten met Gooise Vrouwen 1 om 15.00 uur. De openluchtbios is een van de initiatieven om voor meer levendigheid in winkelcentrum Meerhoven te zorgen. Via aankopen bij winkels in het winkelcentrum konden mensen sparen voor een bioscoopkaartje voor één van de vier voorstellingen. Per voorstelling is er ruimte voor 200 bezoekers. foto sem wijnhoven