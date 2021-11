Laagvliegende Hercules buldert de komende weken vanaf Vliegbasis Eindhoven over heel het land

Pepernoten­ma­chi­ne in Eindhovens Sinter­klaas­huis blijft gewoon draai­en

EINDHOVEN - De Steentjeskerk in Eindhoven blijft wel open voor publiek tot pakjesavond, in tegenstelling tot het Kasteel van Sinterklaas in Helmond. Het nieuws over de Helmondse sluiting leidde zaterdag tot een run op de nog overgebleven kaartjes in Eindhoven.

