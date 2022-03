‘Laat aanbieder deelscooter ook belasting betalen’, Eindhovense raad wil vergoeding voor gebruik openbare ruimte

Een horeca-ondernemer die belasting betaalt voor zijn of haar terras en een winkelier die een belastingaanslag krijgt voor het reclamebord voor de deur. Volgens raadslid Arnold Raaijmakers van de PvdA vinden we dat allemaal logisch en zou het dus ook niet meer dan normaal zijn dat andere gebruikers van de openbare ruimte ook meebetalen. ,,Maar voor het plaatsen van deelvervoer of laadpalen, dragen de aanbieders op dit moment nog niks af.”

Verrommeling van de straat

Samen met GroenLinks-collega Bart Habraken riep hij het college op om met een (soort van) belasting te komen en dat voorstel kreeg dinsdagavond ruime steun van de rest van de gemeenteraad.

Quote En dan hoor ik dat er ook nog elektri­sche bakfietsen in aantocht zijn. Waar moeten die dan nog een plek krijgen? Arnold Raaijmakers, Raadslid PvdA

Raaijmakers vroeg, de verkiezingen komen er immers aan, ook nog wat aandacht voor de verrommeling van het straatbeeld en de honger naar extra laadpalen. De flinke groei van het aantal aanbieders en de verschillende soorten deelvervoer zorgt volgens hem voor de nodige overlast. ,,En dan hoor ik dat er ook nog elektrische bakfietsen in aantocht zijn. Waar moeten die dan nog een plek krijgen?”

Creatieve oplossingen nodig

Wat betreft laadpalen zal de vraag hiernaar volgens Raaijmakers de komende jaren alleen nog maar harder groeien. ,,Dat vraagt ook om creatieve oplossingen zoals laadpunten in straatmeubilair zoals lantaarnpalen. Ik hoorde dat Shell er in Groot-Brittanie zo'n 50.000 gaat plaatsen maar hier komen we na jaren praten niet verder dan een kleine pilot”, zo verzuchtte het raadslid.

harde toezeggingen, over bijvoorbeeld het heffen van een belasting, schoof verantwoordelijk wethouder Monique List dinsdagavond door naar het volgende college. Tijdens de (waarschijnlijk) laatste raadsvergadering voor de verkiezingen gaf ze wel aan dat de huidige afspraken met de aanbieders van deelvervoer in de stad dit jaar nog geëvalueerd gaan worden.

Dropzones

Daar zullen ook ergernissen over bijvoorbeeld de verrommeling worden besproken, zo beloofde List. Ook wees ze op een eerdere toezegging over zogeheten dropzones. Op termijn kunnen deelscooters en -fietsen in het Eindhovense centrum alleen nog op bepaalde plekken geparkeerd worden.

Volgens Raaijmakers zou de opbrengst van de nieuwe belastingen meteen geïnvesteerd kunnen worden in een groenere openbare ruimte en het stimuleren van nieuwe duurzame mobiliteit.