‘Laat mij maar lekker naar mijn cel gaan’, zegt verdachte uit Eindhoven

Niet helemaal een doorsnee verdachte, Tim V. (24) uit Eindhoven, verslaafd aan onder meer cocaïne. Dinsdag stond hij voor de rechtbank in Den Bosch omdat hij op 3 december vorig jaar eerst een overval had gepleegd op de Gall&Gall aan het Trudoplein in Eindhoven. Daar had hij een fles whisky ontvreemd en met een mes in zijn hand tegen de kassière gezegd dat hij dakloos was en dat ze al het geld uit de kassa moest geven. Vervolgens was hij naar de Albert Heijn in winkelcentrum Woensel gegaan, waar hij een pakje sigaretten weghaalde en nogmaals met een mes een kassière bedreigde.