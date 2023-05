Laatste concert Podium Klassiek in Kazerne, kamerconcerten ‘verhuizen’ naar DomusDela

Nooit vond veteraan Roly Armitage (98) de kinderen terug die hij in 1944 redde, nu is er een sprankje hoop

Er lijkt een sprankje hoop te zijn in de zoektocht van de Canadese oorlogsveteraan Roly Armitage (98). Hij probeert al tachtig jaar twee kinderen te vinden die hij in de Tweede Wereldoorlog heeft gered. Met behulp van Ouddorper Fred Hoek en de Oranjeverenging Goedereede, ging hij begin april weer op zoek. ,,We zijn in contact gekomen met twee mensen die zich in het verhaal lijken te herkennen.”