Laatste eerbetoon aan Lady Aïda in Effenaar

Schmidt hoopt dat PSV in Oostenrijk iets beter voor de dag komt dan in Tilburg: ‘We zijn dit seizoen juist effectie­ver geweest’

29 september Trainer Roger Schmidt van PSV sprak woensdagmiddag in het stadion van Sturm Graz met journalisten van Oostenrijkse en Nederlandse media over de Europa League-ontmoeting tussen PSV en Sturm Graz van donderdag. De coach ontmoette de nodige waardering in Graz, vanwege zijn vroegere prestaties als trainer van Red Bull Salzburg.