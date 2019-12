Laatste fase voor nieuwbouw Vredesplein Oud-Woensel in Eindhoven

Mozes and the Firstborn: 'Pats, boem en zand erover in nieuwe jaar'

10:17 EINDHOVEN - Dit jaar toerden ze nog in de VS om hun laatste album Dadcore te promoten, maar na negen jaar lijkt het einde van Mozes and the Firstborn daar. De Eindhovense band speelt vrijdag en zaterdag voor een uitverkochte Effenaar. Daarna nemen ze een sabbatical.