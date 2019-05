Laatste militairen vanuit Mali teruggekeerd op Vliegbasis Eindhoven

update Docent op staande voet ontslagen na ‘zeer domme fout’: 17 leerlingen Aloysius-ma­vo Eindhoven moeten opnieuw examen maken na hulp van docent

19:05 EINDHOVEN - 17 Scholieren van vmbo Aloysius De Roosten in Eindhoven moeten hun examen Duits opnieuw maken omdat een leerkracht enkele leerlingen zou hebben geholpen. Dat is vrijdagmiddag bekend geworden. De docent is op staande voet ontslagen, meldt rector Corinne Sebregts. Ze noemt het ‘een zeer domme fout’.