Laatste reis van in Eindhoven verdronken Nixon Kareth uit Boekel ging naar West Papoea

BOEKEL - Vorig jaar februari verdronk de 23-jarige papoea Nixon Kareth uit Boekel in de Dommel in Eindhoven. Hij werd begraven in zijn geboorteland, west Papoea Nieuw Guinea, maar dat had heel wat voeten in aarde.

Quote We moesten in Djakarta elf uur wachten bij vliegveld voor we stoffelijk overschot van Nixon meekregen Winner Kareth Dat had alles te maken met de strijd die zijn vader, Michael Kareth (62), vanuit Boekel voert voor een vrij West Papoea. Ook Nixon wilde ooit terugkeren naar zijn geboorteland, al had hij nooit kunnen bevroeden dat dat in lijkkist zou zijn.

Op zondagochtend 18 februari stond plotseling de politie op de stoep bij huize Kareth aan de Platanen in Boekel. Zij brachten het trieste nieuws dat zoon Nixon de voorgaande nacht was verdronken in het ijskoude water van de Dommel in Eindhoven. De klap kwam hard aan.

Duikers

De juiste toedracht is tot op de dag van vandaag een compleet raadsel, zegt vader en de broers Winner(23) Michael jr (19) en Israel (20). Nixon is tijdens het stappen op het Stratums Eind met een bekende naar buiten gegaan. Ze verloren elkaar uit het oog en rond vier uur die nacht meldde een voorbijganger dat er iemand in het water lag ter hoogte van het Van Abbemuseum. Een vriend van Nixon sprong nog tevergeefs in het water. Duikers haalden de verdronken Boekelaar uiteindelijk uit het water. Politieonderzoek en sectie wezen later uit dat er geen sprake was van een misdrijf.

Omdat het altijd Nixons wens was geweest om ooit naar West Papoea terug te keren, rees in Boekel het idee het stoffelijk overschot van Nixon over te brengen naar West Papoea en hem daar te begraven. Vrienden startten een crowdfundingactie en zij hadden in no time ruim tienduizend euro bijeen.

Relatie

Vanwege de slechte relatie van vader met de Indonesische autoriteiten was het uitgesloten dat die zijn zoon op zijn laatste reis zou kunnen vergezellen. En Nixons moeder Stien was in 2008, drie jaar na haar komst naar Nederland, vrij plotseling overleden. Dus viel de keus op twee broers, Winner en Karel.

Er volgde een uitvaartdienst in Elsendorp. Broer Israël: ,,Wij zijn lid van de protestantse kerk daar en daar ligt ook onze moeder begraven. Vandaar. En zo kon onze Nixon nog een soort van afscheid van haar nemen.”

Bemiddelen

Vader Michael: ,,De Indonesische ambassade gaf toestemming voor overbrenging van het stoffelijk overschot naar Djakarta. Daarna was het aan de familie. Ik moest de Indonesiërs garanderen dat de begrafenis geen demonstratie of politieke actie zou worden. Ik heb gebeld met de Amerikaanse, De Nieuw Zeelandse, de Britse en de Australische ambassades in Djakarta met het verzoek om eventueel te bemiddelen als het Indonesische leger onderweg het transport van Nixon zou tegenhouden. ”

Broer Winner: ,,We hebben in Djakarta elf uur moeten wachten bij het vliegveld voor we het stoffelijk overschot van Nixon meekregen. Even zag het er naar uit dat we de volgende vlucht zouden missen. Gelukkig is het allemaal net op tijd goedgekomen.”

Geboortedorp

Eenmaal in West Papoea werden de broers op het vliegveld welkom geheten door een aantal vooraanstaande papoea's. ,,Want onze vader is niet zomaar iemand. Hij vecht voor de vrijheid van het land en is daarom heel bekend.” Nixon is begraven in Setta, het geboortedorp van zijn vader. Ook bij de begrafenis was het druk.

Onafhankelijk

Vader Michael is voorzitter van het West Papoea New Guinea National Congress, een beweging die streeft naar een vrij en onafhankelijk West Papoea. Hij vluchtte in 2004 het land uit na signalen dat de Indonesische regering hem zocht en wilde liquideren. Op verzoek van de Verenigde Naties nam Nederland de vluchteling op. Dat was in 2004. Een jaar later kwamen zijn vrouw en zijn zes zonen naar Nederland en streek het gezin neer in Boekel.

Van daaruit ging de strijd voor een vrij West Papoea onverdroten voort. Nadat op 27 novemer 1997 in het kantoor van het Europees parlement in Brussel de onafhankelijkheidsverklaring van West-Papoea werd getekend, zijn de leden van het congres, onder aanvoering van Michael Kareth, wereldwijd op zoek naar erkenning van die onafhankelijkheid. Hij toont een map vol correspondentie: met de premier van Nieuw Zeeland, met Balkenende, de vroegere koningin Beatrix , de Amerikaanse regering.

Motivatie