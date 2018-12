Laatste ronde voor plannenmakerij Van der Meulen Ansems Eindhoven

Dat heeft het college van B en W van Eindhoven bekendgemaakt over het terrein aan de Vestdijk met de voormalige Ford-garage, de luciferfabriek, de verpleegstersflat en de achterliggende parkeerplaats. Eindhoven is al jaren bezig om daar plannen te ontwikkelen. Eerder was verkoop en ontwikkeling dichtbij maar toen gooide de crisis roet in het eten. Bouwfonds en de gemeente konden toen geen akkoord bereiken over de aankoop voor een minimumprijs.