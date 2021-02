Laatste wijkvernieuwingsproject Trudo in Woensel-West Eindhoven wordt ook kleurrijk buurtje

EINDHOVEN - Een nieuwe Celsiusplein met een vrijstaand ‘waaggebouw’ waar de buurtactiviteiten geconcentreerd worden. En 223 nieuwbouwwoningen in een kleurrijke buurt. Dat is het beeld van de laatste fase van de wijkvernieuwing Woensel-West door woningcorporatie Trudo. De bouw is inmiddels gestart, nog dit jaar worden de eerste woningen opgeleverd.

,,De buurten zijn allemaal anders, maar vormen toch een eenheid. Ook voor Eindhoven is dit een bijzonder stukje stad. En we zien dat het voor het imago van Woensel-West ook goed uitpakt. Een historisch moment dat hopelijk gevierd kan worden met een mooi feest, als straks de oplevering is”, zegt directeur Jos Goijaerts van Trudo.

Aandacht voor ‘decor’ en ‘emancipatie’

De Eindhovense corporatie werkt al meer dan tien jaar aan de wijkvernieuwing in de buurt met het slechte imago. Daarbij lag de ‘focus’ niet alleen op de stenen, het ‘decor’, maar juist ook op de sociale component, de ‘emancipatie’. In samenwerking met heel veel organisaties is gepoogd om de leefbaarheid op te krikken, de werkeloosheid te verlagen, het schoolniveau te verbeteren en problemen terug te dringen. ,,Daar gaan we met de gemeente en andere partijen ook zeker nog tot 2025 mee door", aldus Goijaerts. Volgens projectleider Fieke van den Beuken leidt de stadsvernieuwing in Woensel-West tot een ‘andere vibe’. ,,Vooral ook door de vele ondernemers die aan de Edisonstraat de buurtbewoners bij hun zaakjes betrekken.”

Volledig scherm Impressie van het 'waaggebouw' dat op het Celsiusplein in Woensel-West, Eindhoven moet komen te staan, als sluitstuk van de stadsvernieuwing door corporatie Trudo. Op de begane grond is plaats voor buurtvoorzieningen, boven voor appartementen. © Trudo/Next Architects

Nu is in ieder geval het laatste grote 'stenen’ project gestart: fase 3 en 4 van de plannen rond het Celsiusplein. Omdat alle bewoners van die woningen elders zijn gehuisvest, is de planning versneld. Toch is ook daarmee nog niet alles afgerond, vertelt Goijaerts. Het ‘hoekenproject’ loopt nog, waarbij straathoeken een bijzonder gebouw krijgen. Het stuk Edisonstraat waar niet gebouwd is, krijgt ook nog een opknapbeurt, in samenwerking met de gemeente Eindhoven.

En Trudo denkt nog na over een sloop/nieuwbouwproject bij de entree van Woensel-West, op de hoek Marconilaan-Edisonstraat, waar vroeger de buurtwinkel zat, tegenover de Dierenkliniek. ,,Daar willen we een bijzonder gebouw als binnenkomer voor de wijk maken. Daarover zijn we in overleg met de eigenaar", aldus de Trudo-directeur.

Volledig scherm De hoek Marconilaan-Edisonstraat in Woensel-West, Eindhoven. Links wil woningcorporatie Trudo een nieuwbouwproject om de buurt een bijzondere entree te geven. © Google Maps

Celsiusplein is grote lege vlakte

De omgeving Celsiusplein is inmiddels een grote lege vlakte nu alle oude woningen gesloopt zijn. Het deel rond de Jan van der Heijdestraat is inmiddels in aanbouw, de funderingspalen zijn aangebracht. Aan de andere kant van het Celsiusplein start de bouw in april. Dan moet ook begonnen worden met het ‘sluitstuk’ van de wijkvernieuwing Celsiusplein: het waaggebouw, een ontwerp van Next Architects. Dat wordt een losstaand gebouw in een felle kleur rood/oranje van circulaire gevelstenen, met op de begane grond ruimte voor de buurtwinkel en andere wijkactiviteiten zoals taallessen, Financiële Werkplaats maar ook een koffie-inloop. Daar boven komen zes verdiepingen met appartementen en een dakterras voor de bewoners.

Volledig scherm De gevels van de straten, steegjes en het hofje rond het Celsiusplein in Woensel-West, Eindhoven. © Trudo/Tarra Architecten

Kleuren spelen ook een grote rol in het ontwerp van architectenbureau Tarra voor de straten en hofjes rondom het Celsiusplein. Dat sluit aan bij de eerdere fasen, Volta Galvani verderop aan de Edisonstraat en de fasen 1 en 2 van de nieuwbouw aan het plein. In fase 3 en 4 komt ook weer een grote poort aan de Edisonstraat, naar het nieuwe autovrije Van der Heydehof; de woningen daar zijn zeer kleurrijk. In de straten en drie steegjes wordt dat iets rustiger met ook veel aandacht voor bijzonder metselwerk. Parkeren is net als bij de eerdere deelplannen op de binnenhoven achter de woningen gepland. Op straat staan duidelijk minder auto's. Aan het Celsiusplein is weer ruimte voor winkels en horeca. ,,Die voorzieningen zijn ook bedoeld voor de nieuwbouw op Vredeoord; daar hebben we bewust geen winkels en dergelijke gepland", aldus Goijaerts.

In totaal zijn er in alle vier fasen 400 woningen gesloopt en 440 teruggebouwd, aldus projectleider Fieke van den Beuken van Trudo. Dat zijn huizen in alle soorten en maten, van appartementen boven de winkels en in het waaggebouw, veel kleine woningen voor één- en tweepersoonshuishoudes, tot eengezinswoningen met vier of vijf slaapkamers.

Volledig scherm Het vergrote Celsiusplein in Woensel-West, Eindhoven. © Trudo/Tarra Architecten

Maar allemaal in de sociale woningbouw, want toen de planning gemaakt werd, was het Trudo bij wet verboden andere soorten woningen te bouwen. Inmiddels mag dat weer wel. Bovendien denkt de corporatie binnen enkele jaren te beginnen met de verkoop van leegkomende woningen aan geïnteresseerden met lagere inkomens, volgens de Slimmer Kopen-formule. De woningen worden gebouwd met het Da Vinci-concept van bouwer Hurks. Dat is een in de fabriek gemaakte woning die op de locatie in elkaar gezet en afgewerkt wordt. Daarom kan de bouw ook snel gaan: een woning staat in tachtig dagen, op zijn snelst.

Ook in duurzaamheid zijn er stappen gezet, volgens Goijaerts. ,,Volta Galvani was nog er stenig, fase 1 was al groener, maar nog wel op gas, in fase 2 hebben we een wadi (regenwateropvang - red.) aangelegd en een bodemwarmtepomp, terwijl de fasen 3 en 4 veel groener worden en bovendien aangesloten worden op de stadsverwarming van Ennatuurlijk op Strijp. Ook komen er zonnepanelen op de daken te liggen.”

Volledig scherm Het nieuwe Jan van der Heijdehof, bij het Celsiusplein in Woensel-West, Eindhoven. © Trudo/Tarra Architecten