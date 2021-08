Lab-1, Wildpark, Zeynep Dag en Ambulancedienst onder genomineerden Eindhoven Cultuurprijs

Vrouw drinkt veel te veel en vliegt uit de bocht met auto in Eindhoven

21 augustus EINDHOVEN - Een vrouw is zaterdagmorgen in Eindhoven aangehouden nadat ze zelf met haar auto een ongeluk veroorzaakte. De vrouw reed rechtdoor in een bocht, waarbij ze een prullenbak volledig uit de grond reed. Uit een latere blaastest bleek dat de vrouw te veel had gedronken.