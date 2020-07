Lake Wakatipu in Nieuw-Zeeland: een herinnering om in te lijsten

Lake Wakatipu in Nieuw-Zeeland heeft van bovenaf de vorm van een bliksemschicht. En zo komen tijdens de lockdown ook de herinneringen steeds weer binnen: als een felle lichtflits, onvermijdbaar en helder. Het zet onmogelijk geworden avonturen in een felle spotlight. Als het meesterwerk in een museum vol verhalen. De herinnering aan de nachten bij het meer zou ik het liefste willen inlijsten.



De huwelijksreis naar Nieuw-Zeeland was de apotheose van ontelbare avonturen. Het is de plek waar ik pas echt zag hoe diepzinnig en complex blauw kon zijn. Uren turen over het water dat aan weerszijden lijkt te worden opgeslokt door groenbruine heuvels. Ik weet nog hoe ik dacht: zouden mensen het gek vinden als ik met de deur van de dixie open zou toiletteren?