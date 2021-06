Lakedance eerste grote festival dat doorgaat, toegang voor 20.000 man alleen met negatieve test

Man stal bedrijfsge­hei­men van ASML, is nu actief in Chinese chipindu­strie: vrees voor gebruik intellectu­eel eigendom

12:44 VELDHOVEN - Een van de voormalige werknemers van ASML die in 2014 en 2015 bedrijfsgeheimen stal van de chipmachinemaker is nog altijd actief in de Chinese chipindustrie. ASML vreest dat hij producten zal ontwikkelen met gestolen intellectueel eigendom.