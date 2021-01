Lakedance I geschrapt, Bontgenoten Festival verplaatst

De eerste editie van Lakedance op Aquabest op zaterdag 15 mei gaat niet door. De organisatie zet alles op de tweede editie, op zaterdag 7 augustus. Een ander feest, Bontgenoten Festival in Eindhoven, is verplaatst van 1 mei naar 21 augustus. Beide organisaties hopen dat er in de tweede helft van dit jaar weer festivals mogen worden gehouden.

,,Gezien de onzekere tijd is het voor ons niet haalbaar om de Lakedance-editie van 15 mei te organiseren”, schrijft de organisatie op haar social media-kanalen. ,,Zet Lakedance 2021 maar in je agenda op zaterdag 7 augustus!”, staat op de Instagram-pagina van Lakedance.

Garantiesteunfonds

Alle festivals werden in 2020 afgelast vanwege de coronacrisis. Ook in de eerste helft van jaar is het dus nog te onzeker om een festival te organiseren. Daarom heeft Lakedance de voorjaarseditie geschrapt en Bontgenoten het festival naar het najaar verplaatst.

Bovendien komen festivals , die na 1 juli gehouden worden, in aanmerking voor het Garantiesteunfonds, dat het kabinet onlangs beschikbaar heeft gesteld voor de culturele sector, waaronder ook festivals vallen. Dat is voor beide organisaties een financiële steun in de rug.

Kaartverkoop

De organisatie van Lakedance heeft alle mensen, die een kaartje hadden voor de editie van 15 mei inmiddels per mail op de hoogte gesteld. De voorverkoop voor Lakedance II op 7 augustus start zondag. De presale voor Bontgenoten Festival begint aanstaande maandag. Beide festivals hanteren voor tickets een aanbetaling van 10 euro. ,,Gaat het festival door dan ontvang je een mail om het resterende bedrag te voldoen waarna je het definitieve festival ticket ontvangt. Mocht het festival onverhoopt toch niet doorgaan, dan ontvangt iedereen binnen twee weken de aanbetaling terug”, aldus beide organisaties. Overigens blijven tickets die voor Lakedance en het Bontgenoten Festival van 2020 gekocht zijn ook gewoon geldig.



Ook het festival Hidden Garden, op zaterdag 14 augustus in het Philips de Jongh Wandelpark, start komende week donderdag met de voorverkoop. Voor dat vorig jaar afgelaste festival geldt eveneens dat de in 2020 verkochte kaartjes ook nu geldig zijn en dat er nog maar en beperkt aantal nieuwe tickets beschikbaar is. Alle festivals maken pas in een later stadium hun line-up bekend.