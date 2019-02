Lampenwinkel eerste 'slachtoffer’ van werkzaamheden Vestdijk, winkel sluit in mei

,,Het aantal klanten is gehalveerd, de cijfers zijn om te huilen", zegt Kooijman van LU. Ook andere winkeliers aan de straat die nu al weer sinds begin september open ligt, klagen over teruglopende bezoekerscijfers. ,,In december ging het nog wel, dan moeten klanten een cadeautje komen halen, maar de laatste maanden is het heel rustig in de winkel", aldus Marie-Louise Bas van servies- en tafelkledenwinkel Ter Tafel. En de werkzaamheden hebben Johan van Dommelen van Piters’ Wijnhandel ook heel wat klanten gekost. ,,Zelfs vaste klanten haken af omdat het onduidelijk was hoe ze ons konden vinden. Ik hoop dat het weer aantrekt nu de situatie weer redelijk normaal is. Anders moet ik ook eens nadenken of het nog wel redelijk is om hier zoveel uren in te steken.”

Volledig scherm Het eerste deel van de Vestdijk in Eindhoven - voor de deur van Piters’ Wijnen - is zo goed als klaar. Deze week wordt er de laatste hand aan gelegd. Het asfalt op de voorgrond is het nieuwe dubbelzijdige fietspad. © Michel Theeuwen

Kooijman heeft die conclusie al wel getrokken: ,,Op deze manier is "het niet meer rendabel. Op 31 mei is het afgelopen, dan sluiten we de zaak.” Sinds gisteren is het dan ook uitverkoop. Volgens de eigenaar van nog een winkel in Den Bosch moet hij het voor een deel hebben van passanten. Die waren er al veel minder sinds het doorgaand verkeer op de Vestdijk vorig jaar onmogelijk werd. Daar kwamen dan de hekken en bouwschermen bij. ,,Daardoor waren we helemaal onzichtbaar. Dat was de doodsteek, juist in de voor verkoop van verlichting zo belangrijke periode van spetember tot april.” De tijd uitzitten tot de weg begin 2020 weer open is, dat zat er niet meer in, aldus Kooijman. ,,En verhuizen kost ook geld en is niet te behappen.”

Stijgende lijn

En dat terwijl de zaak volgens Kooijman juist een stijgende lijn te pakken had na de verhuizing uit de kelder van de Heuvel naar de Vestdijk, bijna vijf jaar geleden. ,,En in Den Bosch gaat het ook veel beter dan hier. Nee, het ligt niet aan het aanbod of de concurrentie van internet.”