Lancering 3D-geprinte (hockey)bitjes bij Oranje-Rood

EINDHOVEN - De omroeper van hockeyclub Oranje-Rood wilde zondagmiddag al omroepen dat er vandaag 3D-geprinte bitjes te koop waren. "Maar zover zijn we nog niet", zegt Arno Hermans van het bedrijf 3D Mouthgard. "We hebben vandaag hier bij Oranje-Rood onze technische lancering, vanaf het voorjaar 2019 zijn onze 3D-geprinte bitjes ook commercieel te koop.

Voorafgaande aan de hockeytopper tussen Oranje-Rood en Bloemendaal waren ze te zien: de 3D-geprinte bitjes voor Oranje-Rood-speler Robert van der Horst. Ruim twee jaar is er gewerkt aan het ontwikkelen van de software om de scan van een gebit om te zetten naar een 3D-printer, die een perfecte afdruk van het bitje maakt. De printer was ter plekke te bewonderen, terwijl het apparaat druk doende was een Robert-bitje te fabriceren.

"Niet alleen bij hockey, maar ook bij andere sporten is zo'n bitje toepasbaar. Wereldwijd zijn er zo'n 3 miljoen hockeyspelers, maar ook 3 miljoen ijshockeyers", zegt Arno Hermans. "Maar wat dacht je van boksen, rugby of zelfs handbal. Allemaal sporten die vragen om een bescherming van het gebit". Hermans ziet een wereldwijde markt voor de vinding, waar ruim twee jaar lang met behulp van DSM aan gewerkt is. "Er was in het begin slechts een idee: alles hebben we dus vanaf de basis moeten ontwikkelen. En nu staat hier een bijzonder product".

Enthousiasme, maar vraagtekens

Tandarts Peter Gits uit Eindhoven is enthousiast, maar kent ook nog enige scepsis. Hij heeft nog wat vraagtekens. "Ik ben benieuwd of het inderdaad een succes wordt. Bitjes, die door een tandarts worden aangemeten, moeten aan bepaalde eisen voldoen. Ik weet nog niet of de kwaliteit vergelijkbaar is. En hoe zit het met de after-sales? Als een bitje bij een patiënt niet fijn zit, los ik dat als tandarts op. Maar hoe werkt dat als je een bitje op de club hebt laten printen?"

Gits denkt wel dat het 3D-geprinte bitje gaat concurreren met de goedkope bitjes die je in de sportwinkel koopt.