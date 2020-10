Landelijke website 123flexwonen.nl in de lucht voor spoedzoekers

woningnood Kabinet stimuleert flexwonin­gen met belasting­kor­ting

29 mei Flexwonen moet een van de oplossingen zijn in de strijd tegen woningnood in Nederland. Gemeenten mogen tijdelijke woonbestemmingen aanwijzen en ook tijdelijke huizen laten bouwen. Een huis dat in de fabriek grotendeels wordt gemaakt (prefab) kan rekenen op vrijstelling van de verhuurderheffing.