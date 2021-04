Landen in de mist op Eindhoven Airport? Dan prijs vliegtickets omhoog

Eindhoven­se studenten fietsen hartjes als eerbetoon aan overleden ploegge­noot (21)

13 april EINDHOVEN - De studenten van Roeivereniging Thêta in Eindhoven fietsen routes in de vorm van hartjes om sponsorgeld op te halen voor de Hartstichting. Dat doen ze nadat hun ploeggenoot Claudia (21) onverwacht in haar slaap overleed aan hartfalen. De actie is twee weken geleden van start gegaan en duurt nog tot 25 april. Er is ondertussen al 9000 euro opgehaald.