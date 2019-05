Landgoed bij Lage Mierde gaat nog veel geheimen prijsgeven

Twee koppeltjes jonge raven gespot boven landgoed Wellenseind, op zoek naar een broedplaats, ruim een week geleden! En afgelopen vrijdag nog: een zwaardwesp gesignaleerd! Dat was pas de tweede waarneming in Nederland van dit zeldzame insect. Kees Zwakhals - een in wespenkringen bekende expert - was er zo opgetogen over dat hij zondag meteen kwam kijken, op het landgoed.

Enthousiast

Lex Peeters uit Netersel vertelde er enthousiast over, afgelopen zaterdag bij de openstelling van Wellenseind voor publiek. De familie Zeeman, van de textielgigant en eigenaar van de 130 hectaren bos en wei bij de Dunsedijk in Lage Mierde, heeft besloten dat iedereen voortaan moet kunnen meegenieten van het tot nu toe afgesloten terrein.

Lex Peeters - hobby-ecoloog met veel ervaring - vertelde in zijn openingspraatje ook dat hij al honderden keren langs het landgoed was gefietst zonder te weten hoe het eruit zag. Peeters had zich een bofkont gevoeld toen hij door de familie Zeeman werd betrokken bij de openstelling en de kans kreeg op Wellenseind rond te lopen en te kijken. ,,Ik waande me in de Ardennen of Frankrijk, alleen de heuvels ontbreken. Alle historische landschappen van de Kempen komen hier bij elkaar.”

Quote Mijn vader was boerenzoon, ik heb ook wel iets met de natuur, al moet ik zeggen: veel gewassen ken ik niet.” Jan Zeeman, Eigenaar landgoed Wellenseind

Bezoekers van het landgoed kunnen sinds zaterdag via drie verschillende wandelroutes - tussen de 2.6 en 5.3 kilometer lang - het landgoed ontdekken; loslopende honden en mountainbikes verboden. Ongeveer tweederde van het terrein - dat wordt doorsneden door de beken Reusel en Raamloop - is nu toegankelijk. Bang dat wandelend publiek de rust zal verstoren, is Lex Peeters niet. ,,Sommige stukken zijn ondoordringbaar.”

Voor Anker

De wandelroutes hebben ontmoetingscentrum Voor Anker als startpunt. In het centrum zit ook een winkeltje met producten die van het landgoed komen. ‘Ingemoakte keerzen’ bij voorbeeld; ingemaakte kersen.

Jan Zeeman, de pater familias van de textielketen, vertelde voorafgaand aan de officiële openingshandeling, hoe hij in 2001 voor het eerst op het landgoed belandde. ,,Door toeval. Ik hoorde van een zakenrelatie dat het te koop was en dat Fortis er van afzag. Toen ik ging kijken, was het liefde op het eerste gezicht. Mijn vader was boerenzoon, ik heb ook wel iets met de natuur, al moet ik zeggen: veel gewassen ken ik niet.”

Loeiende runderen

Zeeman deed zijn verhaal met op de achtergrond loeiende Brandrode runderen. ,,Daar hebben we er een veertigtal van rondlopen. De ossen worden na twee jaar geslacht, de koeien na drie of vier keer kalveren. We hebben veel vleesklanten hier uit de buurt, waar we een hechte relatie mee hebben.”

Zeeman denkt dat het landgoed veel belangstelling zal trekken. ,,Mensen zijn er nieuwsgierig naar.” Wandelaars kunnen onderweg niet alleen de Brandrode runderen tegenkomen, maar ook de Hollandse landgeit, grazers die op natuurlijke wijze de woekerplant duizendknoop onder de duim houden. ,,En we krijgen straks ook nog knorrende bosarbeiders; wilde varkens.”

Vinpootsalamander