Landgoed De Grote Beek in Eindhoven kan weer bezoekers ontvangen

EINDHOVEN - Op GGzE Landgoed De Grote Beek was lange tijd geen bezoek mogelijk. Daar komt nu verandering in.

Maanden is het terrein van GGzE Landgoed De Grote Beek afgesloten voor bezoekers van cliënten. Vanaf deze week komt daar eindelijk verandering in en kunnen familie en vrienden weer op bezoek komen in de speciale bezoekersunits die op het landgoed zijn geplaatst. In totaal zijn er twaalf container­units neergezet op het terrein van GGzE en op de buitenlocatie De Grijze Generaal.

,,Dat cliënten tien weken geen bezoek kunnen ontvangen, gaat niet nog een keer gebeuren”, zegt Tom Niesten, manager Servicecentrum GGzE. Sinds 23 maart zit Landgoed De Grote Beek in een lockdown. Het terrein is normaal gesproken toegankelijk voor wandelaars en fietsers en bij evenementen zijn bezoekers van buitenaf welkom. ,,Wij hebben natuurlijk ook te dealen gehad met het coronavisus. We zijn er goed vanaf gekomen met een paar besmettingen, waarvan iedereen is genezen. De lockdown is een situatie die veraf staat van wat wij willen zijn, namelijk een onderdeel van de maatschappij. Nu zitten we weer achter de hekken.”

Voorbereid op tweede golf

Om te bereiken dat bezoek kan blijven komen en om voorbereid te zijn om een eventuele tweede golf van het virus heeft GGzE een semipermanente oplossing bedacht. Degelijke bezoekersunits zijn geïntegreerd in het gebouw of tegen een gebouw geplaatst. ,,Bezoekers en cliënten zitten honderd procent gescheiden, zonder luchtcontact met een spreek-luister verbinding”, vervolgt Niesten. ,,Bezoekers hebben een speciale ingang, cliënten komen van binnenuit, dus er is geen fysiek contact mogelijk.”

Bauke is cliënt bij GGzE en heeft geluk gehad dat hij na een paar weken bezoek kon ontvangen, omdat hij aan de voorkant van het gebouw zit. ,,Mijn zus heeft wat rokertjes afgegeven via het raam en zo konden we even kletsen. Nu hebben we buiten weer contact. Maar heel veel mensen hebben geen bezoek gehad en het is wel belangrijk dat je iemand ziet. Het is een merkwaardige tijd met dat virus dat heel Nederland in zijn greep heeft. De bezoekersunits zijn mooi, ik ga ze zeker gebruiken.”