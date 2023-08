Landmacht oefent weer met parachutisten, vanaf Vliegbasis Eindhoven

Sonse Soepkom in andere handen; soep blijft hetzelfde en barbecue erbij

SON EN BREUGEL - Een borrelplank op oudjaarsavond bleek een zaadje dat werd geplant. Vrijdag nemen Piet (39) en Josje (34) Smits, geboren en getogen in Son, De Soepkom over. Per die datum bestaat de verswinkel in het centrum van Son ook nog eens tien jaar. ‘We behouden dezelfde kwaliteit, maar brengen ook iets nieuws.’