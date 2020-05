Landschappen te kust en te keur in De Kunstkamer in Hoogeloon

. En dat is uiteindelijk uitkomen in de Hoofdstraat van het dorpje waar, tegenover de Sint-Pancratiuskerk, galerie De Kunstkamer huist en waar nu de tentoonstelling 17 herinneringen aan een landschap te zien is. Want ja, de galerie is 'gewoon' open. Ruimte genoeg, en mochten er onverhoopt meer dan twee bezoekers tegelijk binnendrentelen, dan doen eigenaars Ria en Jan van der Putten simpelweg de achterdeur even open; kan er worden verpoost in de fraaie tuin.