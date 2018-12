Lang leve het nieuwe Beursgebouw in Eindhoven?

EINDHOVEN - Het Beursgebouw in Eindhoven gaat dicht, lang leve het nieuwe Beursgebouw? Zo ver is het nog niet. Ook al zijn er daarvoor wel al plannen in de maak.

Komt er ergens in het centrum van Eindhoven een congrescentrum met een omvang van 5000 vierkante meter, inclusief een zaal die ruimte biedt aan 1.500 tot 2000 stoelen? De vraag dient zich aan nu duidelijk is dat het Beursgebouw op 1 januari 2020 definitief dicht gaat. Het antwoord: de kans is daarop is groot, heel groot zelfs.

In Den Haag ligt er namelijk al een bedrag van 17,5 miljoen euro klaar, als subsidie voor het bedrijf - of de groep van bedrijven - die van plan is een nieuw Eindhovens congrescentrum te bouwen. Daar is wel een keiharde voorwaarde aan verbonden: die bouwer zal zelf ook met een bedrag van minimaal 17,5 miljoen euro over de brug moeten komen.

Het plan voor een Eindhovens Congrescentrum is onderdeel van de investeringsimpuls in Brainport die het kabinet-Rutte III eerder dit jaar aankondigde. Onder de naam Regio Envelop vloeit er sinds afgelopen maand in vier jaar tijd in totaal 130 miljoen euro vanuit Den Haag naar Eindhoven. Doel daarvan is het vestigingsklimaat te verbeteren, waardoor Brainport aantrekkelijk blijft als vestigingsplek voor bedrijven en expats. Met de achterliggende gedachte dat iedereen in Brainport daar uiteindelijk van profiteert.

Aan een Congrescentrum is in Eindhoven al langer behoefte: bestaande locaties als het Evoluon, het Muziekgebouw, het Van der Valk Hotel en ook het Beursgebouw voldoen niet om uiteenlopende redenen: te klein, te weinig flexibel, te ver weg van het station et cetera, onvoldoende mogelijkheden tot het combineren va tentoonstellingsruimte met vergaderzalen. En dat terwijl bedrijven als ASML, Philips, VDL en NXP juist om zo'n gebouw staat te springen.

Dozijn locaties

Vandaar dat de vorige coalitie in de Eindhovense gemeenteraad op voorspraak van toenmalig wethouder Staf Depla (PvdA) onderzoek heeft laten doen naar de mogelijkheden voor de bouw van een congrescentrum. Daarbij is gekeken naar de voorwaarden waaraan zo'n gebouw moet voldoen en is van ruim een dozijn locaties onderzocht of die daar voor in aanmerking komen.

Conclusie van dat onderzoek is niet alleen dat er inderdaad behoefte is aan een congresgebouw, dat er geschikte locaties zijn en dat er projectontwikkelaars zijn die brood zien in realisering van het plan, niet in de laatste plaats omdat er subsidie klaar ligt.

Aan de slag dan, zou de logisch volgende stap moeten zijn. Ware het niet dat de werkelijkheid iets complexer is. Belangrijkste complicatie op dit moment is dat nog niet zeker is wat er met het Evoluon gaat gebeuren. Binnenkort moet bekend worden aan wie eigenaar Philips dit monumentaal pand gaat verkopen, en wat voor plannen de nieuwe eigenaar met de voormalige etalage van Philips-vernuft heeft.

Tweede complicatie is dat er in Den Haag nu het idee op tafel ligt om in Eindhoven een rijksmuseum voor design en techniek te openen. Ook daarvoor ligt in Den Haag vanwege de Regio Envelop 12 miljoen euro als startkapitaal klaar. Als het plan groen licht krijgt van cultuurminister Ingrid van Engelshoven (D66) is vervolgens de vraag waar dat museum moet komen, al is het Evoluon in de discussie daarover een veelgehoorde optie.