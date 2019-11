Lange files en volgelopen kruisingen door werk op Fellenoord in Eindhoven

EINDHOVEN - Het is aanschuiven in de spits bij de Fellenoord in Eindhoven; lange rijen auto's van alle kanten. En dat voor werk aan busstation Neckerspoel. Tot 12 december.

Het is loeidruk rond het PSV-stadion. In de avondspits loopt de PSV-laan vol tot aan de Kastanjelaan en verder. 's Ochtends staat verkeer voor de stoplichten op de Vonderweg al stil op de Mauritsstraat en de Edenstraat. En kruispunten, zoals bij het stadion, lopen ook vol omdat niet iedereen het geduld op kan brengen.

Volledig scherm Werk aan busstation Neckerspoel in Eindhoven leidt tot lange files op de Fellenoord en wijde omgeving. © Michel Theeuwen

Kortom, verkeer richting Fellenoord loopt aan alle kanten vast. Aan de andere kant van het spoor is het druk op de Boschdijk, de Prof. dr. Dorgelolaan en Kennedylaan. En dat allemaal omdat er twee rijbanen van de Fellenoord zijn afgesloten. In combinatie met de in de avonduren afgesloten wegen voor GLOW is dat genoeg om de toch al borrelende verkeerskookpot in de stad over te laten koken.

5 minuten vertraging, waarschuwt de site live.andes.nl/eindhoven over wegwerkzaamheden in Eindhoven, over de klus bij busstation Neckerspoel en de Fellenoord. Maar zeker in de spits zijn automobilisten véél meer tijd kwijt met deze kleine wegversmalling. Alles loopt namelijk vol.

Volledig scherm Werk aan busstation Neckerspoel in Eindhoven leidt tot lange files op de Fellenoord en wijde omgeving. © Michel Theeuwen

En de werkzaamheden hebben dan ook nog helemaal niks met het autoverkeer te maken. Op Neckerspoel wordt ruimte gemaakt voor twee extra busstopplaatsen. Ook het busstation is immers overvol. En in afwachting van een definitieve oplossing, waarbij voetgangers over een extra bouwlaag gaan lopen en de trap naar beneden naar de bussen nemen, wordt nu aan een noodplan gewerkt. Evenwijdig aan de Fellenoord worden de extra haltes aangelegd. De uitrit van de bussen richting Fellenoord wordt wat verlegd. Tegelijkertijd komt er een veiliger oversteek voor fietsers, iets verderop bij de VGZ-kantoortoren, via stoplichten.

Volledig scherm Werk aan busstation Neckerspoel in Eindhoven leidt tot lange files op de Fellenoord, de Boschdijktunnel en de Vonderweg en de wijde omgeving. © Michel Theeuwen