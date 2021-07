Langer thuis wonen, maar hoe?

Het zit goed vol in de Seniorensociëteit Andromeda op de Firmamentlaan. Een stuk of dertig bewoners zijn aangeschoven aan de tafels en in gesprek met mensen van de organisatie onder het genot van een kop koffie of thee met een plak cake. Op een praatplaat in de vorm van een placemat worden de behoeftes en wensen genoteerd. Er komen diverse onderdelen aan de orde zoals wonen, thuiszorg, voorzieningen in de wijk en activiteiten.

Elkaar ontmoeten is het belangrijkst

De kwieke buurtbewoonster Jopie Rosier (90) woont nog zelfstandig en rijdt auto en fietst nog. Zij vindt het een interessant thema en wil er graag over meepraten. Rosier geeft aan dat elkaar ontmoeten bij verschillende activiteiten eigenlijk het belangrijkste is. Zo leer je elkaar kennen en kan je elkaar helpen. En iedereen moet mee kunnen doen of je nu geld te besteden hebt of niet.

Het project loopt niet voor niets in Eckart en Vaartbroek, de meest grijze wijken van Eindhoven. ,,En met die vergrijzing daar moeten we iets mee doen, maar wat? “, zegt gebiedscoördinator René Deelen van de gemeente Eindhoven. ,,Met het project gaan we kijken hoe we de mensen zo lang mogelijk thuis kunnen laten blijven. Hoe kunnen we voorkomen dat ze in een bejaardenhuis komen? Ideeën hierover gaan we bij de bewoners ophalen.”

Bejaardenhuis zonder muren is een initiatief van de gemeente Eindhoven met professionele partners in de wijk zoals WIJeindhoven, Woonbedrijf, Wooninc., Zuidzorg, Archipel en gezondheidscentrum Orion en daarnaast bewonersorganisaties die meedenken.

De gemeente en de professionele organisatie kunnen natuurlijk zelf invullen wat zij belangrijk: een goed geregelde thuiszorg, winkelvoorzieningen enzovoort, maar het gaat om wat bewoners aangeven. Er is bewust gekozen voor individuele gesprekken, zodat er doorgevraagd kan worden. Deelen: ,,Tot nu toe horen we veel terug over eenzaamheid. Mensen willen meer activiteiten en betrokken worden. Een ander onderwerp is ‘woonvormen’. Veel senioren wonen in te grote woning, maar kunnen niet naar iets kleiners verhuizen in de wijk voor dezelfde prijs.”

‘Ga een praatje maken’

Henriette, dochter van mevrouw Vereijken heeft ideeën zat. ,,Ga een praatje maken. Bij tehuizen lopen ze binnen voor een praatje, bij de huizen doen ze dat niet. Of ga mensen ophalen als ze zelf niet kunnen komen.”

Na inventarisatie van de input halen de initiatiefnemers de rode draad eruit. ,,We kijken of dit overeen komt met onze ideeën en wat we aan de hand daarvan concreet gaan ondernemen”, zegt Deelen.

Deelen is blij dat de mensen in zulke groten getale de bijeenkomsten bezoeken en mee willen denken. Wie nog mee wil praten kan donderdag 8 juli terecht in de ontmoetingsruimte van de Cees van Liendenflat op Venuslaan 791 van 14.00 tot 17.00 uur.