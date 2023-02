‘Lastige gesprekken’ en ‘creatieve oplossingen’ om bouw 1100 huizen in Eindhovens Emmasingelkwadrant op gang te brengen

Onzeker­heid over bouw 1100 woningen in Emmasingel­kwa­drant aan Vonderweg in Eindhoven; ‘De tijden zijn veranderd’

EINDHOVEN - De bouw van zo’n 1100 woningen in het Emmasingelkwadrant tussen de Mathildelaan en de Vonderweg in Eindhoven is onzeker geworden. De ontwikkelaars betwijfelen of ze wel aan de ambitieuze eisen van de gemeente Eindhoven kunnen voldoen. Vooral de bouw van goedkope woningen lijkt de plannen in de wielen te rijden.

