Late landingen op Eindhoven Airport aangescherpt; minder toestellen in laatste halfuur

Forse stijging coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen Zuid­oost-Bra­bant; ‘Ook vaker mensen die het niet overleven’

EINDHOVEN HELMOND - Het aantal mensen dat met Covid is opgenomen in een van de ziekenhuizen in de regio is weer sterk gestegen. Ze zien ook weer meer mensen aan de ziekte overlijden.

23 november