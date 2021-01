Laura uit Best en Diana uit Eindhoven hebben heel vaak een ‘blue monday’

Zo ook voor Laura Derks uit Best en Diana Jurjens uit Eindhoven. Tijdens de Mind Blue Monday Run vertellen ze over hun levenslange gevecht tegen depressies.

Vroeg, koud en donker

Erover praten, dat lukt Laura Derks (28) wel. Ook op deze ‘Blue Monday’-morgen. Vroeg, koud en donker is het, als Derks de deur rond een uurtje of acht dichttrekt om aan haar eigen Blue Monday Run te beginnen. ,,Of walk in mijn geval”, lacht ze. ,,Hardlopen oefen ik nog.”

Een kilometertje of vier, vijf. Dat wandelt ze, bijna dagelijks. Voor vandaag is de fikse ronde gekoppeld aan het evenement van Stichting Mind. Nee, de Blue Monday Run gaat niet om winnen, maar mensen door heel Nederland gaan zelf hardlopen of wandelen om zo aandacht te vragen voor het onderwerp depressie. De ernst, de impact. Op mensen zelf. En hun omgeving.

Haar eerste echte grote zwarte gat

Stefan Wendel uit Roden (Groningen) kwam een paar jaar geleden met het idee. Hij verloor zijn vader aan suïcide. Dit jaar is de vierde keer op rij, door corona wel een stuk individueler dan normaal.

Over de paden van het park, richting de wijk de Heivelden, vertelt Derks bij elke stap die ze zet, over hoe depressies haar leven tekenen. Al sinds de pubertijd. Ongeveer tien jaar geleden glijdt ze in haar eerste echte grote zwarte gat.

Quote Het werd erger en erger, ik voelde me steeds ellendiger Laura Derks

,,Het is moeilijk om uit te leggen aan mensen wat je dan voelt, wat er door je heen gaat. Het werd erger en erger, ik voelde me steeds ellendiger. Tot ik op een dag dacht, toen ik uit de trein stapte op weg naar school: ‘Als ik er nu voor spring ben ik van alles af, dan heb ik eindelijk rust.”

Asperger

Ze schrikt er zelf zo van dat ze besluit hulp te zoeken. Jaren en jaren van therapie volgen. Psychiaters, psychologen, opnames, diagnoses, alles passeert de revue. Ze blijkt een vorm van autisme te hebben, Asperger: ,,Er viel voor mij veel op zijn plaats. Het lag dus ergens aan dat ik anders dan anderen ben.”

Derks vertelt het open en eerlijk, zonder schroom. Omdat ze het zo belangrijk vindt dat het taboe rondom depressies en suïcidale gedachten doorbroken wordt. ,,Want dat is er nog altijd.”

Elke dag voert Laura een gevecht, meestal met zichzelf

Haar hele leven al heeft ze het gevoel alsof ze een hobbelige weg bewandelt, dat ze meer moeite moet doen dan anderen om een normaal leven te leiden. Of überhaupt een leven te kunnen leiden. Want wie midden in een depressie zit, heeft een lange weg te gaan.

Elke dag voert ze een gevecht. Soms met anderen, meestal met zichzelf. ,,Het is moeilijk om uit te leggen wat je precies voelt, eigenlijk voel je op een gegeven moment niks meer. Je zin in het leven. Het is gewoon weg.”

Volledig scherm Diana Jurjens uit Eindhoven doet mee aan de Mind Blue Monday Run. © privecollectie

Diana Jurjens (45) uit Eindhoven, kent dat gevoel maar al te goed. En tot een aantal jaren terug, wist ze niet eens waarom het leven haar af en toe zo zwaar viel. Of zoals Jurjens het omschrijft: ,,Waarom ik soms langere periodes het gevoel had in een donkere hoek vast te zitten, waar ik niet uit kon komen.”

Quote Het was allemaal zo herkenbaar dat ik niet meer kon stoppen met huilen Diana Jurjens

Als haar broer tien jaar geleden de diagnose ADD gesteld krijgt, een variant van de bekendere aandoening ADHD, valt voor Jurjens het kwartje. ,,Ik dook voor mijn moeder wat dieper in de materie, maar het was allemaal zo herkenbaar dat ik niet meer kon stoppen met huilen. Het was ook gewoon mijn verhaal.”

Ze krijgt dezelfde diagnose als haar broer. Snel afgeleid dus, rusteloos, stemmingsschommelingen, vergeetachtig, oftewel de symptomen die er allemaal samen voor zorgen dat depressies altijd op de loer liggen.

Allebei genieten ze weer van het leven

Dankzij medicatie gaat het stukken beter. Ook is ze letterlijk in beweging gekomen; rent of wandelt een paar keer per week acht kilometer.

Zowel met Derks als met Jurjens gaat het goed, allebei ogen ze vrolijk, allebei genieten ze weer van het leven. Al weten ze allebei ook net zo goed dat depressies altijd op de loer zullen liggen. ,,Daarom is het ook zo belangrijk om over je problemen te praten, zodat je geholpen kunt worden.”

Quote Het is een monster in je eigen hoofd dat verslagen moet worden Laura Derks

Ook openheid over het onderwerp is belangrijk, stelt Derks, die persoonlijke blogs schrijft om zo meer begrip te kweken. ,,Want waar mensen goedbedoelde adviezen geven als ‘draai de knop toch om, ga lekker bewegen’, is er natuurlijk meer nodig om uit de diepe put van een depressie te komen. Het is een monster in je eigen hoofd dat verslagen moet worden. En daar ben je dagelijks mee bezig tijdens een depressie.”

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of 113.nl.