Laurence spaart al 40 jaar bijzondere Sneeuwwitje-items: ‘Ze is altijd verweven geweest in mijn leven’

Er was eens een prinsesje en ze heette Sneeuwwitje. Laurence van Oudheusden uit Eindhoven kan het sprookje nalezen in meer dan honderdvijftig boeken die zij gedurende ruim vijfendertig jaar heeft verzameld over Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Zij heeft boeken meegenomen vanuit heel de wereld in allerlei talen. Japan, China, Mexico, Finland, noem maar op.

,,Mijn man en ik zijn erg reislustig. In ieder land waar wij komen, bezoek ik boekwinkels”, vertelt Van Oudheusden. ,,Meestal neem ik een plaatje mee, want in veel landen kennen ze Snowwhite niet. In Japan werd alles in het werk gesteld om een boek te halen, toen bleek dat ik de Japanse versie zocht. In Mongolië had ik geen plaatje, maar met handen en voeten heb ik het toch voor elkaar gekregen. Winkeliers zeggen vaak dat ze geen Engelse versie hebben, maar ik ben juist op zoek naar boeken in de lokale taal.”

Volledig scherm Laurence van Oudheusden verzamelt Sneeuwwitje-items © DCI Media

Beeldjes, poppen, blikken en nog veel meer

Bij boeken is het niet gebleven. Gaandeweg is de verzameling uitgebreid met beeldjes, poppen, blikken en nog veel meer. Geen plastic spul of uit de speelgoedwinkel, maar bijzondere spullen. Haar eerste stukken heeft ze overigens al met haar geboorte gekregen. ,,Van het werk van mijn vader heb ik een zilveren bordje, beker, een schuifje en een vork gekregen met Sneeuwwitje erop. Later heb ik daar een servetring en een grote lepel en vork bij gevonden. De plaatjes die in het zilver staan, vertellen het sprookje.”

Zaadje geplant

Het geboortecadeau heeft wel het eerste zaadje geplant voor haar verzameling. ,,Van een kleuterjuf kreeg ik later mijn eerste Sneeuwwitje puzzel, mijn eerste bioscoopfilm, die ik bezocht met mijn opa en oma, was Sneeuwwitje en mijn eerste leesboekje was ook Sneeuwwitje”, vervolgt ze. ,,Sneeuwwitje is altijd verweven geweest in mijn leven. Het is een verhaal dat bekend is over heel de wereld. Het geeft me een trots gevoel als het me weer is gelukt om een bijzondere versie van een boek te vinden.”

Een paar van haar mooiste stukken staan in de woonkamer. Een speeldoosje, een boomstam van keramiek met de dwergen en een vitrinekastje met beeldjes. De rest van haar grote verzameling staat boven in een kamer uitgestald.

Past daar nog iets bij en zijn er nog wensen? Lachend: ,,Het is altijd leuk om aan te vullen, maar wel bijzondere en antieke items. Ik heb twee oude blikken uit een serie, die wil ik aanvullen. En ik blijf kijken naar aparte oude dingen, zoals mijn Margriet boek uit 1957 met plakplaatjes en aankleedpopjes met papieren kleedjes.”

Volledig scherm Laurence van Oudheusden met een deel van haar verzameling Sneeuwwitje-items. © DCI Media