Lavalu ontgroeit liedjes in poëtische bespiegelingen

Dat deed ze in poëtische nummers en in persoonlijke verhalen, waarin haar jeugd in Eindhoven steeds weer voorbijkwam. Haar moeder, die haar had weten te overtuigen om door te gaan met pianolessen, ook al leverde dat oorlogstaferelen op in het gezin. Haar eerste optreden in het Parktheater, toen ze als zevenjarige uit het binnenwerk van een piano opdook. Er was zelfs een gloedvolle, stralende bijdrage van het Eindhovens Popkoor in het afsluitende Anthem.