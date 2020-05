'Laveloze alcoholisten' zorgen voor overlast op het Franz Leharplein in Eindhoven

Met name de Albert Heijn en de Gall & Gall op het plein in Gestel hebben last van dronken en ongehoorzame mensen die de winkel binnenkomen of voor de deur rondhangen. Werkneemster Petra Strijbos van de Gall & Gall is ook commissielid voor de LPF in de gemeenteraad en kaartte het onderwerp aan binnen haar partij. Die vraagt nu aan B en W of er camera's kunnen komen op het plein, en ook bij andere winkelcentra buiten de binnenstad. En of burgemeester en wethouders erkennen dat op het Leharplein van overlast sprake is.