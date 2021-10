LAWKI-Alive bij MU: zijn we nog de baas over onze verbeelding?

Hoe beïnvloeden online video’s over de gekste onderwerpen en de algoritmes die erachter zitten, ons dagelijks leven? Zijn we nog de baas over onze eigen verbeelding? En wat is de rol van machines daarin? In de expo LAWKI (Life As We Know it) - Alive van ARK die vanaf 14 oktober in MU te zien is, komen die vragen ruimschoots aan bod. De antwoorden erop? Die bepaal jijzelf.

,,We willen bewustzijn creëren bij de bezoekers. We klikken allemaal op allerlei websites en scrollen door social media. Wat daarachter schuil gaat, weten we vaak helemaal niet”, vertelt Roosje Klap, oprichter van ARK. Dit internationale collectief bestaande uit een groeiend multidisciplinair team van ontwerpers, onderzoekers en AI-experts zette de installatie LAWKI-Alive op bij MU. Eerder dit jaar stonden ze op het Noorderlicht Festival in Groningen, met LAWKI-Now. Hetzelfde concept, maar dan in de A-kerk, dus nét een andere setting en sfeer.

Volledig scherm De installatie LAWKI-Alive bij MU. © Roosje Klap | ARK

Willekeurige beelden?

Wanneer je de expositieruimte van MU binnenkomt, zie je diverse schermen waarop schijnbaar willekeurige videocollages voorbij komen. Daarnaast hoor je een soundscape, die ter plekke door een computer gecomponeerd wordt. Het lijkt compleet random, maar dat is het niet. Achter die beelden en muziek, zitten de algoritmen die ARK programmeerde op basis van zoektermen die het afgelopen jaar op videokanalen als YouTube en Dailymotion werden gebruikt. De video’s die bij deze termen horen, zijn de basis van de database voor de expo. Het algoritme verbindt de beelden en geluiden met elkaar.

Ingewikkeld? Tja, zo gaat het in het dagelijks leven ook, volgens ARK. ,, We laten zien dat onze kennis van de wereld altijd al gefragmenteerd is geweest. Het internet versterkt dit. Het is voor ons mensen niet mogelijk om te begrijpen hoe technologie precies werkt. We vinden het interessant om daar onderzoek naar te doen, daar is LAWKI onderdeel van.”

Volledig scherm De installatie LAWKI-Alive bij MU © Roosje Klap |ARK

De muziek die je in de exporuimte hoort, is op dezelfde manier opgebouwd als de video’s. ARK zette fragmenten van muziekstukken in een database en de computer maakt daar compleet nieuwe composities van. De interactie met het publiek is hier duidelijk nodig, want zodra er iemand in de ruimte komt, start de muziek pas. Geen beweging, geen muziek. De mens geeft input en de computer gaat aan de gang. Net als in het echte leven.

LAWKI-Alive is van 14 oktober t/m 28 november te zien bij MU in Eindhoven. Meer info: mu.nl.