Leapp Store na faillissement niet meer open

Infopunt voor toeristen in hal Centraal Station Eindhoven

19:44 EINDHOVEN - Citymarketing-organisatie Eindhoven 365 opent zaterdag een nieuwe info-balie in de hal van het Centraal Station. Dit info-punt moet ten dele de ‘Tourist Information’-functie in de brandstore vervangen, die de afgelopen jaren in het voormalige VVV-gebouwtje huisde, maar afgelopen week dicht ging.