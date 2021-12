Leden Eindhovense Maskerbij-bende boffen met coulant vonnis terugbetalen van drugswinst

Peesjevee-pod­cast: ‘Het spel van PSV is absoluut veranderd, maar het is voorin nog te vrijblij­vend’

PSV speelde afgelopen weekend gelijk in Heerenveen en dat was opnieuw een fikse teleurstelling voor de Eindhovense club. PSV-watcher Rik Elfrink van het ED en Volkskrant-sportjournalist Guus Peters bespreken het nieuwe spel van PSV, dat de afgelopen duels nogal is veranderd. Veel balbezit en rust aan de bal en dat is ook te zien in de statistieken, zo brengt Peters in.

30 november