Leden van drugsbende uit regio Eindhoven blijven achter tralies

Het lab werd vorige zomer ontmanteld door de politie. Hoeveel er precies is gevonden is nog niet bekend gemaakt maar het ging om ‘grootschalige en langdurige productie', aldus het Openbaar Ministerie. Het lab, in een schuur in het buitengebied, is een tijdlang in de gaten gehouden, waarna er in augustus een inval plaatsvond. Drie mannen werden op heterdaad betrapt, uit Eindhoven, Valkenswaard en Den Bosch. Later gingen er nog eens zeven in de boeien.