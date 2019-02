Ledenservice Zuidzorg staat nu op eigen benen: ‘Contact tussen leden meest waardevol’

EINDHOVEN - Het moet een van de grootste verenigingen in de regio Eindhoven zijn. Toch haalt de Ledenservice Zuidzorg niet vaak de kolommen van deze krant. Het is nu een zelfstandige vereniging met tal van voordelen en activiteiten voor de veertigduizend leden.

Vorig jaar was er aandacht voor de Ontmoet- en Groetpleinen, een van de initiatieven van de Ledenservice. De thuiszorgorganisatie Zuidzorg moest bezuinigen en wilde de bijeenkomsten in het Trefpunt in Eindhoven niet langer financieel steunen, waarop de bezoekers zich roerden. Inmiddels is het elders ondergebracht. Het maakte wel duidelijk dat ook de ledenvereniging beter op eigen benen kon gaan staan.

Kruisverenigingen

Die was begonnen als de voortzetting van de verzuilde kruisverenigingen. De leden van bijvoorbeeld het Wit-Gele Kruis konden krukken, een rolstoel of ophogers voor het kraambed lenen. Bijna ieder gezin was in de naoorlogse jaren bij een van de verenigingen aangesloten. ,,Nog steeds telt onze ledenlijst ruim veertigduizend huishoudens”, vertelt secretaris en vicevoorzitter Eduard Kerssemakers. Samen met voorzitter Hermien Bakker en vier andere vrijwilligers en nog één van de bestuurders van Zuidzorg vormt hij het voorlopige bestuur van de vereniging. ,,In mei houden we een algemene ledenvergadering”, gaat Kerssemakers verder. ,,Dan kiezen de leden een ledenraad en een permanent bestuur.”

Als blijkt dat de contributie 21,95 euro per huishouden per jaar bedraagt, is het een raadsel waarom niet iedereen lid is. Alleen al de korting op de premie voor de ziektekostenverzekering maakt het lonend. Daarnaast is er de aloude verstrekking van hulpmiddelen, zijn er uitstapjes en fikse kortingen op culturele voorstellingen. Ook adviseert de vereniging bij woningaanpassingen. Voor de duidelijkheid: de voordelen zijn behalve voor ouderen ook voor jonge mensen en gezinnen interessant. ,,Denk aan babyzwemmen en de cursus babydragen”, aldus Bakker. ,,Samengevat: ontzorgen, plezier en informatie.”

Verzelfstandiging