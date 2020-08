Ledenservice Zuidzorg: verbinding een hele uitdaging

,,We werden compleet verrast door tweeduizend opgeloste puzzels die we kregen teruggestuurd”, vertelt Caroline de Kleijn, een van de vier beroepskrachten op het kantoor in Strijp S. Het bevestigde voorzitter Hermien Bakker in het besef van de waarde die de vereniging voor veel leden heeft. ,,Wij zetten in op het versterken van onderling contact, een gezonde leefstijl, af en toe een informatieve bijeenkomst of een gezellig dagje uit.” Ze benadrukt nog maar eens dat iedereen in Zuidoost-Brabant lid kan worden: jong of oud, gezinnen en alleenstaanden.