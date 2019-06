Ledenservice ZuidZorg wordt zelfstandige vereniging

EINDHOVEN - Ledenservice ZuidZorg houdt woensdagavond 5 juni haar eerste algemene ledenvergadering in Theater de Schalm in Veldhoven. Tijdens de ALV kiezen leden voor het eerst een ledenraad. Het is een nieuwe stap in de verzelfstandiging van de organisatie, die op termijn geheel los komt te staan van ZuidZorg.

Het interim-bestuur draagt de volgende kandidaten voor: Gerrie van Asten uit Valkenswaard, Peter van Vroenhoven uit Best, Margot Burgering uit Eindhoven, Margo van der Put uit Son en Breugel en Jan Wycher Noord uit Veldhoven. Zij hebben gemeenschappelijk dat ze actief zijn op maatschappelijk gebied in hun gemeente. Het interim-bestuur wil de ledenraad later nog uitbreiden met onder meer jongeren.

De organisatie wil zich omvormen tot een vereniging waar iedereen - ouderen, gezinnen en jongeren - terecht kan voor diensten op het gebied van zorg en welzijn. Ze biedt bedrijven toegang tot een grote doelgroep - de Ledenservice ZuidZorg telt nu bijna 39.000 leden in Zuidoost-Brabant. In ruil daarvoor bedingt ze korting voor haar leden. De vereniging heeft inmiddels een uitgebreide website (www.ledenservicezuidzorg.nl) en een eigen telefonische helpdesk. Veel leden zijn slapend lid. Vroeger was lidmaatschap een voorwaarde om wijkzorg te krijgen, dat is niet meer zo. Het interim-bestuur denkt dat de vereniging een nieuwe meerwaarde heeft voor leden - nu in de vorm van een goed en goedkoop dienstenaanbod, op termijn als belangenbehartiger. ,,We willen de slapende leden wakker schudden en enthousiast maken”, zegt interim-secretaris Eduard Kerssemakers. ,,We bieden allerlei diensten, van allerlei verschillende bedrijven.” Op termijn zal de ledenservice ook een nieuwe naam kiezen, zonder link met ZuidZorg.

Lenny Kuhr

De Ledenservice organiseert deze avond ook feestje: een theateravond met Lenny Kuhr in de Schalm in Veldhoven. De theateravond is al uitverkocht. Voor de ledenvergadering hebben zich 230 mensen gemeld, maar er is nog ruimte voor extra aanmeldingen. Op dit moment wordt de organisatie geleid door de interim-bestuursleden: voorzitter Hermien Bakker, Eduard Kerssemakers, Peter van de Griendt, Hans Brands en Charles Laureij. Laureij is als ZuidZorgbestuurder tijdelijk nog verbonden aan de organisatie. De andere leden van het bestuur zijn vrijwilligers met een brede bestuurlijke achtergrond.