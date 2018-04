Leds uit Son zetten vliegveld in Shanghai in het licht

Groot is Lumosa LED niet. In Son werken negentien man aan ontwikkeling en controle. Een veelvoud daarvan werkt in China aan de productie. In dat land heeft deze 'David' in de lampenwereld op inschrijving de order binnengehaald om de vliegtuig-opstelplaatsen van de nieuwe terminal van luchthaven Shanghai Pudong met led te verlichten. Financiële details zijn niet niet bekend gemaakt.

Energiebesparing

Het is een mega-order. De nieuwe aankomst- en vertrekhal, die nabij het vliegveld wordt gebouwd, kan straks jaarlijks 80 miljoen passagiers verwerken: een stuk meer dan de 64 miljoen van Schiphol. Daarmee is het de grootste satellietterminal ter wereld.

"De terminal heeft 83 opritten voor passagiersbruggen en 125 parkeerplaatsen voor vliegtuigen. In totaal worden 168 lichtmasten van 25 tot 30 meter hoog gebruikt om 2.000 led-armaturen op te hangen", zegt een trotse Hans van der Meijden, verkoopdirecteur van Lumosa LED. Shanghai Pudong is de eerste grote luchthaven van China die led-verlichting gaat toepassen op hoge lichtmasten. Hiermee realiseert de luchthaven een energiebesparing van 50 procent.

Installateurs

"Wij ontwikkelen en produceren led-armaturen, led-drivers (voedingen - red.) en verlichtingsmanagementsystemen", legt Van der Meijden uit. "We leveren niet aan eindgebruikers als gemeenten of consumenten, maar uitsluitend aan installateurs. Onze belangrijkste markten zijn sportverlichting indoor en outdoor, terreinverlichting, industriële verlichting en straatverlichting."

Omdat het bedrijf zich van meet af aan volledig kon toeleggen op de ontwikkeling van drivers voor led-toepassingen, loopt Lumosa LED nu wereldwijd voorop in kennis en technologie.

Programmeren

"Ledverlichting kun je sturen. Zo'n driver is een stukje elektronica dat je intelligent kunt maken. Het is dus een stuk meer dan alleen voeding zoals bijvoorbeeld een transformator voor tl-buizen. Je kunt die drivers programmeren en daar werken we hard aan. Zo hebben we een programma ontwikkeld, Lumosa Touch, waarmee sportverenigingen de trainingsschema's per sportveld kunnen vertalen naar de tijden waarop de verlichting nodig is."