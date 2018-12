Leeggeroofde trimsalon in Eindhoven startsein voor uit de hand gelopen olliebollenactie

EINDHOVEN/GELDROP - In plaats van een gewone inbraak, werd Paul Hansens trimsalon in Eindhoven met kerst compleet leeggeroofd. Het dieptepunt bleek ook het startsein van een bijzondere oliebollenactie om de Geldroppenaar een hart onder de riem te steken.

De geur van oliebollen is zwaar, de temperatuur hoog. Het heeft alles te maken met het bakgeheim van Miranda Verdouw. Voor een goede oliebol, moet het deeg eerst kunnen rijzen. En die oliebollen van de Geldropse oud-wethouder zijn goed. Die van dit weekend zelf bijzonder goed. Verdouw heeft er dit zondag namelijk net een marathon-baksessie opzitten om een van haar beste vrienden een hart onder de riem te steken.

Weg bad, weg trimtafels, weg scharen

Die vriend is Paul Hansen. De Geldroppenaar bleef na de kerstdagen achter met een van de grootst denkbare katers. Toen hij afgelopen vrijdag de deur van zijn Honden- en Kattentrimsalon Catdog opende, bleek er te zijn ingebroken. En dat is eigenlijk nog een understatement. Weg bad, weg trimtafels, weg scharen, weg scheermachines, weg benches. Shampoo’s en parfums? Ook verdwenen. „Zelfs de waterleidingen van het bad hadden ze meegenomen”, zegt Hansen. „Alleen de balie en de prullenbak stonden er nog.”

Volledig scherm De trimsalon van Paul Hansen voor de inbraak. © Paul Hansen

Nee, hij was niet verzekerd. Te duur. “Ik had allerlei verzekeringen, vooral op het gebied van aansprakelijkheid. Voor als de dieren iets mag overkomen. Een verzekering tegen inbraak kon me eigenlijk niet veroorloven. Maar ik dacht ook: als er wordt ingebroken, nemen ze een paar scharen mee. Maar dit… Ze hebben werkelijk álles, meegenomen.”

Volledig scherm De trimsalon van Paul Hansen na de inbraak, compleet leeggeroofd. © Paul Hansen

Of er nog even 1100 oliebollen konden worden gebakken

En dus besloot Verdouw - tijdens de feestdagen toch al een fanatieke oliebollenbakker - nog wat extra porties te maken. Maar uiteindelijk bleven vrienden en kennissen via Facebook maar bestellingen plaatsen. Zaterdagmiddag kwam via restaurant De Vrienden in Eindhoven zelfs de vraag of er nog even 1100 oliebollen konden worden gemaakt.

“Uiteindelijk moesten we naar Heeze om alle benodigdheden te kunnen kopen. Heezenaren die een pak oliebollenmix willen, zullen naar Nuenen moeten”, lacht ze. Er wordt tussen alle tranen sowieso veel gelachen. Bijvoorbeeld over of er 's nachts niet in ploegendiensten kan worden gewerkt om alles af te krijgen. Of over de schilder die eigenlijk de woning van Verdouw zou komen witten. „Ik heb toch maar even gevraagd of hij een paar weken later kan komen.”

Stralende gezichten bij de ouderen