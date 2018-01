De nood was hoog, de twaalf woninkjes voor onaangepaste Eindhovenaren aan de rand van de stad moesten en zouden er komen. Zo was de situatie enkele jaren geleden, toen werd besloten tot de bouw van huisjes. ,,De gemeente was totaal onverbiddelijk, er was chronisch behoefte aan", herinnert directeur Bart van der Linden van Vacansoleil zich. Hij is verbaasd dat de skaeve huse nog niet allemaal bewoond zijn.

Vacansoleil heeft twee hallen tegenover de 'asowoningen' en wil op het betreffende terrein een nieuw hoofdkantoor bouwen. ,,Maar eerst wachten we af tot het project volledig in gebruik is. Pas dan kunnen we zien wat precies de impact van de skaeve huse is", geeft Van der Linden aan.

De skaeve huse zijn bedoeld voor mensen die voor te veel overlast zorgen om in een reguliere buurt te wonen. Vaak kampen ze met psychische problemen en/of een verslaving. Van der Linden vreest overlast door de bewoners en hun eventuele bezoekers, maar geeft ook toe dat daar tot op heden geen sprake van is. ,,We hebben er nog niets van gemerkt, ik hoor totaal geen klachten of opmerkingen."

Eerste bewoner Skaeve Huse in Eindhoven.

Toewijzing

De gemeente, de politie en woningcorporatie Trudo bekijken samen wie er voor de woningen in aanmerking komen. Volgens Jack Hock van Trudo komen er voldoende aanmeldingen binnen voor de huisjes, maar gaat het daarbij vaak om mensen die (veel) meer begeleiding nodig hebben dan bij de Skaeve Huse geboden kan worden. ,,De toewijzing geschiedt uiterst zorgvuldig."